Госпитализированные после катастрофы Ан-24 в Бурятии идут на поправку

Восемь пострадавших в результате авиакатастрофы Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Бурятии идут на поправку, их состояние оценивается как стабильное. Об этом РИА "Новости" рассказала представитель республиканского Центра медицины катастроф Ольга Рипп.

— Состояние стабильное, средней тяжести. Уже ближе к удовлетворительному. В медицинских учреждениях по-прежнему находится восемь человек, — отметила Рипп.

Она также рассказала, что операция на руке, которая требуется одной из пострадавших, будет проведена в плановом порядке.

Как уже сообщал Лайф, самолёт Ан-24 авиакомпании "Ангара" летел из Улан-Удэ, когда у него отказал левый двигатель. При экстренной посадке самолёт выкатился за пределы ВПП и врезался в здание. Вскоре у него взорвался левый двигатель. Жертвами крушения стали два члена экипажа.