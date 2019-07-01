Депутат Рады заявил, что украинцы ошиблись, выбрав Зеленского

Избрание Владимира Зеленского президентом Украины стало ошибкой жителей страны. Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" выразил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
— Мы верили Зеленскому, который сказал, что на коленях даст мир нашей стране, мы верили Зеленскому, который сказал: "Я перед вами всеми клянусь, клянусь, клянусь", — и ничего: пленных (освободили. — Прим. Лайфа) — плохо, тарифы — "я пошутил", мир — вообще неинтересен, — заявил Рабинович.
Любопытно, но сам парламентарий также отдал свой голос за комика, которому верил, однако теперь, по его мнению, тот "всех обманул".
Напомним, Владимир Зеленский стал президентом Украины 20 мая.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram