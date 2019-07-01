Глава Кузбасса показал, как идёт строительство сквера на месте "Зимней вишни"

Губернатор также посетил стройплощадку, находящуюся рядом с памятным парком, на которой возводится новый торговый центр.

На месте торгового центра "Зимняя вишня", в котором при пожаре погибло 60 человек, планируют достроить сквер к 20 августа. Об этом сообщает губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв на своей странице в "Фейсбуке".

— Осмотрел строительную площадку сквера на месте "Зимней вишни". Строители монтируют фонтан и уже начали высадку деревьев. К открытию сквера сосны предстанут перед кузбассовцами во всей красе. Фасады близлежащих домов тоже приведут в порядок… К 20 августа сквер достроят. Это будет красивое и уютное место во имя наших детей, — написал Цивилёв в соцсети.

Также губернатор осмотрел строительную площадку, на которой возводится новый торговый центр.

Напомним, что пожар в кемеровской "Зимней вишне" произошёл 25 марта. В здании ТЦ не работали аварийные выходы и система оповещения. Погибло 60 человек, большинство из которых — дети. Решение о создании на месте снесённого торгового центра мемориального сквера на голосовании приняли родственники погибших и жители города.