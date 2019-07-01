В Иркутской области пьяный водитель сбил трёх детей, один погиб

В Усть-Кутском районе Иркутской области пьяный водитель сбил трёх школьников, один из которых позже погиб. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ.

Отмечается, что 43-летний водитель автомобиля "Ниссан-Датсун" совершил наезд на школьников в селе Заярново. Также известно, что мальчик погиб от полученных травм.

Ещё один похожий инцидент произошёл в селе Голуметь, где водитель ВАЗ-2103 сбил 8-летнюю девочку, выехавшую на проезжую часть на самокате. От полученных травм она скончалась.