В Москву вернулось тепло, синоптики обещают до +26 °С

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Фото © Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Синоптики прогнозируют до 26 градусов тепла в Москве сегодня, 1 июля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.

Однако при этом в столице может пройти дождь с грозой. В Московской области тем временем ожидается до 27 градусов тепла. Атмосферное давление понизится до 737 миллиметров ртутного столба, а ветер будет дуть со скоростью 4–9 метра в секунду.

Напомним, что в последние дни в столице наблюдалась низкая температура воздуха. Погода побила 70-летний рекорд по холоду.

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