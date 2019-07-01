Более пяти тысяч гектаров леса полыхает в Иркутской области

Свыше пяти тысяч гектаров леса полыхает в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
— На утро 1 июля действующим остаётся 21 возгорание, — говорится в сообщении. — Наибольшее количество возгораний — семь — находится в Усть-Илимском районе.
Отмечается, что в минувшие выходные на землях лесного фонда ликвидировано четыре пожара общей площадью 5,2 гектара.
Стоит добавить, что Иркутская область также страдает от паводка. Ночью 30 июня президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания дал ряд поручений по ликвидации стихийного бедствия и помощи населению. Почти 3,3 тысячи домов в Приангарье остаются подтопленными.
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