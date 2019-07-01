В России изменились правила продажи молочных продуктов

На упаковках теперь будет написано: "Продукты без заменителя молочного жира" либо "Продукты с заменителем молочного жира".

Правила продажи молочных продуктов в России изменились с 1 июля 2019 года. Теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке.

На упаковках будет написано: "Продукты без заменителя молочного жира" либо "Продукты с заменителем молочного жира". Причём в торговых залах и других местах эти товары теперь должны быть размещены так, чтобы покупатель смог наглядно отделить их от других пищевых продуктов.

Магазины на соблюдение новых правил проверит "Роскачество".

— В скором времени специалисты "Роскачества" также проведут подобный рейд и выяснят, сколько торговых точек изменили молочные полки в соответствии со вступившим в силу постановлением, — говорится в сообщении.

Напомним, что с 1 июля 2019 года в России вступил в силу ряд законов. Они касаются также пособий, ЖКХ и ипотеки. Подробнее читайте в материале Лайфа.