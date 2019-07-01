Токаев выразил соболезнования из-за гибели людей при паводке в Иркутской области

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования лидеру России Владимиру Путину из-за гибели пяти человек при паводке в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Токаева.
— С глубоким прискорбием воспринял весть о разрушениях в населённых пунктах и гибели людей в Иркутской области в результате паводка. От имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова соболезнования и сочувствия родным и близким погибших, — говорится в телеграмме лидера Казахстана.
Всем пострадавшим передали слова скорейшего выздоровления.
Как уже сообщал Лайф, в Иркутской области продолжает действовать режим ЧС из-за паводка. Президент России Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от паводка в Приангарье. Лайф снял с коптера масштаб затопления. По данным МЧС, жертвами стихии стали пять человек.
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