Эксперт рассказал, когда в России могут вырасти цены на бензин

Несмотря на то что соглашение о сдерживании цен продлеваться не будет, нефтяники имеют "устное джентльменское соглашение" с правительством, считает Игорь Юшков.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве Игорь Юшков выразил мнение, что сдерживание цен на автомобильных заправочных станциях продолжится и после окончания соглашения о стабилизации рынка топлива. В беседе с РИА "Новости" он рассказал, что если стоимость будет повышаться, то не раньше, чем в сентябре.

Юшков считает, что, несмотря на то что официально соглашение продлеваться не будет, нефтяники имеют "устное джентльменское соглашение" с правительством. Взамен же кабмин обещает увеличить выплаты нефтяным компаниям по демпфирующей надбавке, отмечает эксперт.

— Я думаю, что схема примерно такая. И к сентябрю как раз таки уже будет понятно нефтяным компаниям, хватает ли тех денег, которые теперь будут платить по повышенной демпфирующей надбавке, компенсировать им их расходы от сдерживания цен на внутреннем рынке, — считает Юшков.

По его словам, уже в сентябре нефтяные компании поймут, хватает ли средств для компенсации или нужно снова увеличить демпфирующую надбавку, но последнему может помешать Минфин, тогда оставшийся объём недополученных денег нефтяники получат за счёт роста цен на топливо.

Напомним, сегодня, 1 июля, истёк срок соглашения правительства и нефтяных компаний о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

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