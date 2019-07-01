На стройплощадке на Ямале произошёл взрыв газа, есть пострадавшие

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Взрыв газа произошёл на строительной площадке в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Как сообщает портал URA.RU со ссылкой на источники, в результате инцидента пострадало шесть человек — все они рабочие.

По информации издания, хлопок раздался на 609-м километре трассы Новый Уренгой — Тарко-Сале, недалеко от посёлка Сывдарма (ЯНАО). Сообщается, что один человек в результате взрыва потерял сознание, о травмах остальных рабочих неизвестно.

На место происшествия вылетел борт санавиации из Тарко-Сале.

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