Зеленский увидел "хрупкую надежду" на прекращение боевых действий в Донбассе

Лидер Незалежной считает, что разведение сил в Станице Луганской — первый шаг к стабильному прекращению огня на всей линии разграничения.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что появилась "хрупкая надежда" на прекращение боевых действий в Донбассе благодаря разведению сил в Станице Луганской. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

— Я не хочу обещать, что завтра будет мир, что завтра мы прекратим войну, но мне кажется, что хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны — эта надежда появилась, — говорит Зеленский.

Он добавил, что разведение сил в Станице Луганской — первый шаг к стабильному прекращению огня на всей линии разграничения. По словам Зеленского, это стало возможным из-за минского процесса.

Как уже сообщал Лайф, 26 июня ЛНР и ВСУ начали синхронный отход от линии соприкосновения у Станицы Луганской.