Протестующие штурмуют здание парламента Гонконга с помощью тележки — видео

144

Полицейские применили перцовые баллончики, демонстранты защищаются при помощи зонтиков.

Протестующие начали штурм здания Законодательного совета Гонконга. Демонстранты пытались разбить стеклянные двери при помощи металлической тележки, им удалось сделать огромную дыру. Трансляцию ведут местные СМИ.

Внутри здания дежурит полиция, которая предупреждает митингующих, что применит силу, если беспорядки продолжатся. В городе сегодня запланирован официальный санкционированный марш, который должен был закончиться у здания Законодательного совета, но теперь место его завершения неизвестно.

В данный момент правоохранители применили лишь перцовые баллончики, протестующие защищаются при помощи зонтиков.

Напомним, 9 июня более одного миллиона человек вышли на митинг в специальном административном районе КНР — Гонконге. Демонстранты протестуют против поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия. 12 июня рассмотрение законопроекта во втором чтении отложили после миллионной акции протеста. Произошли столкновения с полицией, применившей резиновые пули и слезоточивый газ против радикальных групп, которые пытались пойти на штурм.

Администрация Гонконга была вынуждена отложить дальнейшее движение проекта. Однако десятки тысяч человек вновь вышли на демонстрацию в центре города, требуя полного и бесповоротного отказа от закона.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×