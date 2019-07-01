Протестующие штурмуют здание парламента Гонконга с помощью тележки — видео

Footage from Hong Kong shows protesters trying to break into the Legislative Council building using a metal trolley.— Sky News (@SkyNews) 1 июля 2019 г.
They're calling for the withdrawal of an extradition bill that would allow suspects to face trial in mainland China.
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Протестующие начали штурм здания Законодательного совета Гонконга. Демонстранты пытались разбить стеклянные двери при помощи металлической тележки, им удалось сделать огромную дыру. Трансляцию ведут местные СМИ.
Внутри здания дежурит полиция, которая предупреждает митингующих, что применит силу, если беспорядки продолжатся. В городе сегодня запланирован официальный санкционированный марш, который должен был закончиться у здания Законодательного совета, но теперь место его завершения неизвестно.
Verna Yu is outside the Legislative Council building which protesters are trying to storm. pic.twitter.com/M8ZWI3VxWF— Kate Lyons (@MsKateLyons) 1 июля 2019 г.
В данный момент правоохранители применили лишь перцовые баллончики, протестующие защищаются при помощи зонтиков.
"Add oil, Hongkongers!" (#加油香港人)— TicToc by Bloomberg (@tictoc) 1 июля 2019 г.
Protesters chant while others try to storm into Hong Kong's Legislative Council building #HongKongProtests #香港 #反送中 #July1st pic.twitter.com/C4Ehdw0Ryh
Напомним, 9 июня более одного миллиона человек вышли на митинг в специальном административном районе КНР — Гонконге. Демонстранты протестуют против поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия. 12 июня рассмотрение законопроекта во втором чтении отложили после миллионной акции протеста. Произошли столкновения с полицией, применившей резиновые пули и слезоточивый газ против радикальных групп, которые пытались пойти на штурм.
Администрация Гонконга была вынуждена отложить дальнейшее движение проекта. Однако десятки тысяч человек вновь вышли на демонстрацию в центре города, требуя полного и бесповоротного отказа от закона.
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