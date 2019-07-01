В России появятся узнающие клиента по лицу банкоматы

Предполагается, что с внедрением биометрии традиционные пластиковые карты больше не понадобятся.

Крупные российские банки закупили более 10 тысяч биометрических банкоматов и собираются установить их до конца текущего года. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам экспертов, внедрение банкоматов, идентифицирующих граждан по лицу, призвано повысить безопасность операций и сделать процесс более удобным и быстрым. Во-первых, существенно сократится время, которое требуется на проведение операции. Кроме того, биометрические банкоматы выгодны компаниям — отпадает необходимость изготавливать пластиковые карты, поскольку предполагается, что ноу-хау поможет почти полностью отказаться от "пластика".

Благодаря развитию биометрии банкоматы нового поколения будут сканировать лицо и сопоставлять с данными, полученными на основе слепка. Благодаря этому клиенты могут совершать любые операции без пластиковых карт.

При этом специалисты подчёркивают, что россияне на данный момент недоверчиво относятся к биометрии и подобным разработкам, поэтому пользоваться спросом такие услуги начнут не сразу.

Ранее Лайф писал, что в Сбербанке заявили о включении организации в проект Банка России по биометрической идентификации своих клиентов.