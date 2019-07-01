СМИ: Жертвами паводка в Иркутской области стали семь человек, ещё девять пропали

ТАСС сообщает о возросшем количестве погибших при паводке в Иркутской области. По данным агентства, жертвами стали семь человек, ещё девять числятся пропавшими без вести.

— Жертвами стихии стали семь человек. Девять пропали без вести, среди них — ребёнок, — сообщили агентству в экстренных службах региона.

Официально информацию о количестве погибших не подтверждали. Ранее в МЧС сообщали о пяти жертвах наводнения.

Как уже сообщал Лайф, в Иркутской области продолжает действовать режим ЧС из-за паводка. Президент России Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от наводнения в Приангарье. Лайф снял с коптера масштаб затопления.