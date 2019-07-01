Беглов открыл после капремонта станцию метро "Академическая"

Врио губернатора Северной столицы отметил, что станция будет удобна для студентов, которые уже приехали поступать в петербургские вузы.

После 11 месяцев капремонта в Санкт-Петербурге открылась станция метро "Академическая". После начала работы станции врио губернатора Александр Беглов спустился на платформу и пообщался с петербуржцами.

— Как и обещали, к 1 июля завершили все работы, — цитирует Беглова "Петербургский дневник". — Поспрашивал у жителей, они очень довольны. Капремонт этой станции напрашивался, в следующем году ей исполнится 45 лет, но она ни разу не ремонтировалась.

"Академическую" закрыли на ремонт 30 июля 2018 года и открыли сегодня, 1 июля, в 5:45. За это время специалисты в числе прочего отремонтировали эскалаторы, установили автоматические двери шириной один метр, выполнена тактильная разметка — станция стала доступна для людей с ограниченными возможностями.

В вестибюле появился новый пункт полиции, проведена модернизация системы видеонаблюдения, на "Академической" полностью заменили системы отопления, вентиляции, водоснабжения, поменялась кабельная сеть, светильники заменили на энергосберегающие.

Фасад заново облицован гранитом, известняком и мрамором, заменены витражи и кровельное покрытие. На платформе отполирована мраморная плитка и отремонтирован пол перронного зала.

Начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Владимир Гарюгин заявил, что следующие в планах на капремонт — "Маяковская", один из вестибюлей "Московской" и замена эскалаторов на станции "Технологический институт — 1".