Эксперты рассказали, как выбирать молоко

В магазинах продукт должен храниться в холодильных витринах при температуре ниже +6 градусов.

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору молока. Они напомнили, что не стоит покупать этот продукт у случайных продавцов и на улице "с рук".

На сайте ведомства сказано, что на упаковке с молоком должны быть указаны наименование, состав, срок годности, количество продукции, дата изготовления, пищевая ценность и производитель. Также на этикетке должна присутствовать информация о сроках и условиях хранения товара до и после вскрытия упаковки.

В магазинах продукт должен храниться в оборудованных термометром холодильных витринах при температуре ниже +6 градусов.

Эксперты не рекомендуют покупать молоко, если упаковка с ним вскрыта или повреждена, информация о продукте размыта или же окончание срока годности наступает на следующий день. Кроме того, следует отказаться от покупки молока, если в магазине нарушены указанные на его упаковке условия хранения.

Напомним, с 1 июля в России изменились правила продажи молочных продуктов.