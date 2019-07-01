На Кипре рухнул и взорвался неопознанный объект

Неопознанный объект упал и взорвался в 12 километрах к северо-востоку от столицы Кипра города Никосии, сообщает In-Cyprus.com. Инцидент произошёл в ночь на 1 июля, пострадавших в результате случившегося нет.

По словам очевидцев, они увидели вспышку в небе, после чего услышали несколько взрывов.

Фотографии с места происшествия на своей странице в "Фейсбуке" опубликовал журналист Хусейн Экмекчи. Мужчина утверждает, что на обломках неопознанного объекта есть надписи на русском языке. Экмекчи считает, что на Кипре могла упасть ракета С-125 после того, как в ответ на удар Израиля Сирия активировала свои системы ПВО. Остров Кипр находится в Средиземном море недалеко от Сирии.

Ранее Лайф сообщал, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили вражескую ракетную атаку, нацеленную на города Дамаск и Хомс.