Трёх дагестанских чиновников задержали за хищение 240 млн рублей — видео

Речь идёт о заместителях директора Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Сааде Саидове, Юсупе Расулове и Магомедамине Казакбиеве.

Силовики задержали в Дагестане трёх чиновников по подозрению в хищении 240 млн рублей, которые предназначались для строительства и ремонта детских садов. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По данным следствия, речь идёт о заместителях директора государственного казённого учреждения Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Сааде Саидове, Юсупе Расулове и Магомедамине Казакбиеве.

Они заключали договоры с подконтрольными им фирмами по завышенным ценам. Деньги на это выделялись по программе "Развитие образования" на 2013−2020 годы.

— Противоправные действия подозреваемых повлекли причинение значительного ущерба бюджету Республики Дагестан: Саидов — более чем 183 млн рублей, Расулов — более чем 52 млн рублей и Казакбиев — более чем 6 млн рублей, — говорится в сообщении.

Сейчас они заключены под стражу, им предъявлено обвинение.