Секретарь СНБО считает реальной возможность встречи Путина и Зеленского

Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк считает, что возможность встречи президента РФ Владимира Путина и лидера Незалежной Владимира Зеленской — реальна.
— Конечно, — сказал Данилюк, отвечая на вопрос "Левого берега", реальна ли встреча Путина и Зеленского.
Однако спикер СНБО отмечает, что "никто не верит", что Путин и Зеленский встретятся и решат все проблемы. При этом Данилюк убежден, что сейчас переговоры России и Украины на высшем уровне могут быть выгодны именно Москве.
Ранее Зеленский впервые напрямую обратился к Путину, попросив отпустить задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Лидер России ответил.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram