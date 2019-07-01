Секретарь СНБО считает реальной возможность встречи Путина и Зеленского

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Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк считает, что возможность встречи президента РФ Владимира Путина и лидера Незалежной Владимира Зеленской — реальна.

Конечно, — сказал Данилюк, отвечая на вопрос "Левого берега", реальна ли встреча Путина и Зеленского.

Однако спикер СНБО отмечает, что "никто не верит", что Путин и Зеленский встретятся и решат все проблемы. При этом Данилюк убежден, что сейчас переговоры России и Украины на высшем уровне могут быть выгодны именно Москве.

Ранее Зеленский впервые напрямую обратился к Путину, попросив отпустить задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Лидер России ответил.

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