В России дорожают походы в баню, об этом говорится в отчёте Федеральной службы государственной статистики. За последние 10 лет стоимость сеанса в общем отделении выросла в 2,5 раза, сообщает News.ru.

Как отмечается, средняя стоимость прохода в баню была рассчитана, исходя из предложений в 283 городах России. В мае 2019 года средняя цена на помывку в общем отделении составила 321,3 рубля. Это на 12,5% больше, чем стоимость аналогичной услуги весной 2018 года.

По данным Росстата, стоимость посещения бани в Москве существенно выше средней по стране. За проход в общее отделение в столице в среднем придётся заплатить 1151,6 рубля. При этом в будние дни баню на окраине Москвы можно посетить за 250 рублей, а в центре стоимость услуги увеличивается в 10 раз.

Ранее Лайф сообщал, что в Литве открыли первую в мире янтарную баню.