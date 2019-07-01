В Перми "Реальных пацанов" будут судить за продажу наркотиков

Следствие доказало причастность организатора группы к отмыванию около семи миллионов рублей, добытых преступным путём.

В Перми завершили расследование уголовного дела в отношении группы наркодилеров, причастной к сбыту запрещённых веществ на территории Тюменской и Свердловской областей, Прикамья и Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Оперативники вышли на след организатора интернет-магазина "Реальные пацаны" в 2017 году. 28-летнего жителя Перми, который от начала и до конца контролировал всю преступную деятельность, взяли в оперативную разработку. Его помощником был 32-летний знакомый, выполнявший роль оптового курьера.

Мужчина забирал крупные партии наркотиков из тайников в центральных регионах России. Часть товара он завозил в Ижевск, Тюмень и Екатеринбург, а оставшиеся запрещённые вещества доставлял в Пермь. Он фасовал наркотики по разовым дозам и раскладывал по тайникам, откуда их забирали оптовые покупатели. По такой схеме вещества доходили до конечных потребителей.

Участники группы общались только через мессенджеры, а за товар и выполненную работу рассчитывались с помощью криптовалюты. Магазин с названием популярного сериала пользовался огромной популярностью.

В период с октября по декабрь 2017 года правоохранители задержали организатора группы наркодилеров и семь её участников.

— Как только главный фигурант попался в руки сыщиков, его 32-летний знакомый попытался избавиться от улик. Мужчину задержали с ноутбуком, где хранилась информация о работе интернет-магазина, пистолетом Макарова и боевыми патронами. Как выяснилось, эти вещи оптовый курьер забрал со съёмной квартиры организатора и планировал уничтожить, — уточнили в пресс-службе.

В общей сложности в ходе обысков изъято порядка двух килограммов приготовленных к сбыту запрещённых веществ. Всем фигурантам предъявлены обвинения, уголовное дело направлено в суд. Следствию удалось доказать причастность организатора группы к отмыванию около семи миллионов рублей, добытых преступным путём.

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