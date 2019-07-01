Позицию Беглова по нарушениям на муниципальных выборах поддержали в ЦИК

Врио губернатора активно поддерживает усилия по наведению порядка в работе ИК некоторых муниципалитетов Северной столицы.

Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что выборы в городе должны проходить честно и с соблюдением законодательства.

— Принципиальная позиция, которая занята горизбиркомом, мною полностью поддерживается. Я думаю, соответствующие структуры разберутся в тех нарушениях, которые уже выявлены, — подчеркнул он во время общения с журналистами.

Вслед за Бегловым позицию горизбиркома относительно нарушений на муниципальных выборах поддержала и ЦИК. По словам замглавы ведомства Николая Булаева, необходимо тщательно проанализировать все факты нарушений, которые могли умышленно допустить комиссии Северной столицы.

— ЦИК России поддерживает обращение горизбиркома в правоохранительные органы. Мы продолжаем настаивать на тщательном рассмотрении всех фактов нарушений федерального законодательства, допущенных муниципальными комиссиями Петербурга, — приводит слова Булаева пресс-служба ЦИК.

Напомним, ранее Александр Беглов поблагодарил питерский горизбирком за его принципиальную позицию по пресечению и профилактике нарушений со стороны муниципальных комиссий. По его словам, выборы в Северной столице должны быть чистыми и справедливыми.