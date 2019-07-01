По его словам, либерализм является живым явлением, способствующим "процветанию в масштабах, непредставимых для предыдущих поколений".

Соединённое Королевство покидает Европейский союз, чтобы доказать президенту России Владимиру Путину "ценность либерализма". Об этом в своей колонке в газете Telegraph написал главный претендент на пост премьер-министра Великобритании, экс-глава МИД Борис Джонсон.

По его словам, либерализм является живым явлением и оно способствует процветанию в масштабах, которые "непредставимы для предыдущих поколений". По его словам, Евросоюз начал подрывать фундаментальные ценности либеральной демократии за последние 45 лет нахождения Британии в ЕС.

В частности, как уточнил Джонсон, европейская система делает невозможным осуществление народовластия через выборную смену законодателей. Поэтому, чтобы сохранить либеральные ценности, Британия выходит из ЕС.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью FT заявил, что современная так называемая либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами подавляющего числа людей. Российский лидер считает, что существовать могут различные идеи, но они не могут никому и ничего диктовать.