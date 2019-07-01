Пять сервисов обвинили "Яндекс" в ограничении доступа к их услугам

Пять крупных интернет-сервисов написали записку, в которой обвинили "Яндекс" в ограничении доступа к их услугам. Как сообщают "Ведомости", сайты частных объявлений Avito, поиска недвижимости ЦИАН, поиска специалистов Profi.ru, карт 2ГИС и онлайн-кинотеатр Ivi.ru считают, что российская поисковая система нарушает закон о конкуренции.

По мнению этих компаний, "Яндекс" с помощью так называемых колдунщиков отдаёт приоритет связанным с ним сервисам.

По словам заместителя генерального директора по правовым вопросам Ivi.ru Михаила Платова, результаты ответов поисковой системы на некоторые из запросов полностью перекрывают пользователям возможность добраться до предложений конкурентов. По оценке представителя сайта ЦИАН, из-за этого сторонние сервисы могут недополучать 15–20% трафика.

Представитель "Яндекса" заявил, что колдунщики не приводят к понижению позиций каких-либо сайтов. Он подчеркнул, что компания не получала каких-либо уведомлений от авторов записки.

Колдунщики — это элементы поисковой выдачи, отвечающие на вопросы пользователей прямо на странице с результатами поиска. Это может быть прогноз погоды, картинка, перевод слова, расписание электричек и многое другое.