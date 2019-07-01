СК просит заочно арестовать украинского политика Лозового

Российские следователи просят суд заочно арестовать украинского политика Андрея Лозового (заместитель главы радикальной партии Олега Ляшко). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы, который будет решать этот вопрос.

Он обвиняется в нападении на лиц, которые пользуются международной защитой, в целях провокации войны или осложнения международных отношений.

Напомним, в феврале украинские радикалы, среди которых был Лозовой, ворвались в здание Россотрудничества в Киеве и осквернили флаг РФ. В связи с этим Посольство РФ на Украине направило в украинский МИД ноту протеста. Несмотря на это, националисты продолжили атаковать ведомство. Полиция Киева отказалась защищать здание и выдвинула условия, при которых по факту случившегося будет возбуждено уголовное дело.