Иркутские спасатели помогли туристам выбраться из водной ловушки

Молодые люди на легковом автомобиле по мелководью переправились на косу, которая из-за обильных дождей превратилась в остров.

В Иркутской области спасатели помогли туристам выбраться из водной ловушки, в которую из-за подъёма уровня воды в реке превратилось их место отдыха, сообщается на сайте правительства региона.

Семейная пара и их знакомая отдыхали в Слюдянском районе на реке Новоснежная. Молодые люди на легковом автомобиле по мелководью переправились на косу, находящуюся на другом берегу, и расположились там на ночёвку. В ночь на 30 июня из-за обильных осадков уровень воды в реке резко поднялся, из-за чего коса превратилась в остров. В результате отдыхающие оказались отрезанными от внешнего мира.

После обращения туристов в службу 112 к ним из Слюдянки направилась группа спасателей. Владелица автомобиля отказалась оставлять его на острове, машину взяли на буксир и в неглубоком месте перевезли на другой берег. Дальше отдыхающие смогли передвигаться самостоятельно.

По данным ТАСС, жертвами паводка в Иркутской области стали семь человек, ещё девять числятся пропавшими без вести. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Президент России Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от наводнения в Приангарье. Лайф снял с коптера масштаб затопления.