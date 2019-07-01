В России отзывают более двух тысяч автомобилей Porsche Panamera

Porsche отзывает в России 2055 автомобилей модели Panamera. Речь идёт о машинах, проданных с декабря 2010 по октябрь 2017 года. Как сообщает Росстандарт, причиной стали возможные проблемы с кондиционером.

— Причиной отзыва автомобилей является существующая вероятность коротких замыканий в системе управления вентилятором кондиционера в результате проникновения в контрольный блок влаги, — говорится в сообщении ведомства.

На отозванных Panamera проверят блок управления вентилятора и в случае необходимости или отремонтируют его, или же заменят. Все работы проведут бесплатно для автовладельцев.