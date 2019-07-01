В Домодедово объяснили инцидент с двумя "едва не столкнувшимися" самолётами

Один из заходивших на посадку в Домодедово самолётов действительно ушёл на второй круг в целях соблюдения требований безопасности. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

— Командир воздушного судна проинформировал службу организации воздушного движения о незначительном пересечении линии, разделяющей рулёжную дорожку и взлётно-посадочную полосу. В целях соблюдения требований безопасности полётов ответственными службами было принято решение направить на второй круг самолёт, заходивший на посадку. Приземление прошло штатно, — рассказали в Домодедово.

Как ранее сообщили СМИ, диспетчеры в Домодедово якобы предотвратили авиакатастрофу во время приземления самолёта. Стало известно, что пилот лайнера авиакомпании Pegasus Airlines, который вылетал из Москвы в Стамбул, без разрешения вырулил на взлётно-посадочную полосу, на которую должен был приземлиться лайнер авиакомпании "Глобус". В связи с инцидентом диспетчеры дали приказ последнему уйти на второй круг. Данные о том, что в Домодедово чуть не столкнулись два воздушных судна, опровергли ранее Лайфу.