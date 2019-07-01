То, что было домом. У моста в Тулуне собралась "пробка" из разрушенных зданий

Затор из разрушенных домов образовался возле участка федеральной трассы Р-225 "Сибирь".

У моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулуне, где 28 июня вода разрушила дамбу и затопила дома, образовался затор из снесённых построек. Об этом рассказали в Иркутском региональном отделении "Единой России".

— На мост федеральной трассы сейчас давит масса из снесённых построек, ширина этой полосы — примерно 150 метров, — отметил председатель заксобрания области Сергей Сокол, который побывал в зоне затопления в Тулуне.

По его словам, некоторые дома населённого пункта затопило вместе с крышами либо унесло совсем. Таким образом, догадаться, где раньше были улицы, можно только по столбам.

По данным мэрии на 16:00 (11:00 мск) 1 июля, уровень воды в реке Ии составляет 10 метров 34 см, хотя критическая отметка — 7 метров. За сутки вода опустилась на 2 метра. В пик паводка уровень Ии в Тулуне составлял 13,5 метра.

Напомним, Иркутская область продолжает страдать от наводнения, масштаб которого Лайф снял с коптера. По официальным данным МЧС, стихия унесла жизни пяти человек. Более девяти тысяч жителей оказались в зоне подтопления. Минобороны уже направило в Иркутскую область около 1,3 тысячи военных. Ранее жители Тулуна рассказали Лайфу, как они переживают стихийное бедствие.