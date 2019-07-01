Кремль о возможности разговора с Зеленским: Встреча ради встречи никому не нужна

Для начала российская сторона хочет получить полное понимание о подходах украинских визави к реализации минских договорённостей и выходу на прямые переговоры с представителями ЛНР и ДНР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил перспективы переговоров Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. По мнению представителя Кремля, "встреча ради встречи" в этом смысле никому не нужна — важен результат.

Песков добавил, что российский лидер готов к прямому контакту с Зеленским, однако для этого необходимо понять стратегическую линию собеседника.

— Президент Путин исполнен прагматизма в своём подходе к международным делам, тем более к такому важному треку, как наши отношения с Украиной, — заверил пресс-секретарь президента. — Но встреча ради встречи, наверное, никому не нужна. Нужна встреча ради результата, но здесь пока ещё очень много знаков вопроса.

В частности, в Кремле хотят получить полное понимание о подходах украинских визави к реализации минских договорённостей и выходу на прямые переговоры с представителями ЛНР и ДНР.

Ранее Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в японской Осаке прокомментировал обращение Зеленского, попросившего отпустить задержанных после провокации в Керченском проливе украинских моряков. Российский лидер объяснил, что, выполняя приказы своего руководства, украинские моряки нарушили закон РФ.