В Кремле удивлены вниманием СМИ к кружке-термосу, из которой Путин пил на G20

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Кадр видео Телеканал "360"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков удивился вниманию журналистов к кружке-термосу, из которой Владимир Путин пил на саммите G20 в японской Осаке.

По его словам, про эту кружку речь шла уже неоднократно.

Если вы прогуглите, то найдёте наши рассказы про эту кружку год или два назад. История давняя. Странно, что только сейчас обратили на это внимание, — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Путин пришёл на ужин в честь лидеров стран G20 со своей кружкой-термосом. Как ранее пояснял Дмитрий Песков, это связано с тем, что глава государства постоянно пьёт из неё чай. Этот сосуд у российского лидера можно было увидеть и во время прямой линии, которая прошла 20 июня 2019 года, а также в ходе различных интервью.

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