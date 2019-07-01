В Кремле удивлены вниманием СМИ к кружке-термосу, из которой Путин пил на G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков удивился вниманию журналистов к кружке-термосу, из которой Владимир Путин пил на саммите G20 в японской Осаке.

По его словам, про эту кружку речь шла уже неоднократно.

— Если вы прогуглите, то найдёте наши рассказы про эту кружку год или два назад. История давняя. Странно, что только сейчас обратили на это внимание, — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Путин пришёл на ужин в честь лидеров стран G20 со своей кружкой-термосом. Как ранее пояснял Дмитрий Песков, это связано с тем, что глава государства постоянно пьёт из неё чай. Этот сосуд у российского лидера можно было увидеть и во время прямой линии, которая прошла 20 июня 2019 года, а также в ходе различных интервью.