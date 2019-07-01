Песков не стал комментировать слухи об отставке первого замглавы Росгвардии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ, что первый замглавы Росгвардии Сергей Меликов ушёл в отставку.

— Пока я официальных бумаг или указа на этот счёт не видел, — заявил представитель Кремля.

Ряд СМИ сообщил, что первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов и генерал-лейтенант Сергей Милейко написали рапорт об отставке. При этом официально в Росгвардии эту информацию никак не комментировали.