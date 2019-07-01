В Кремле напомнили российским артистам об опасности посещения Грузии

В Кремле напомнили российским деятелям культуры об опасности, которую представляет собой посещение Грузии.

— Просто наши артисты должны понимать, что это (поездка на гастроли в Грузию. — Прим. Лайфа) может быть пока небезопасно, — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее официальный представитель Кремля отмечал, что "в Грузии царит русофобская истерия".

Напомним, Тбилиси с 20 июня захлестнули антироссийские акции протеста из-за появления в парламенте российской делегации. Позже президент Грузии обвинила Россию в организации беспорядков и назвала её врагом.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля из-за угрозы безопасности россиян. Общий ущерб от прекращения полётов между двумя странами в Грузии оценили в 200–300 миллионов долларов.