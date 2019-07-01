Песков прокомментировал призыв Зеленского освободить украинских моряков

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что вопрос будет решён "спокойно в рабочем режиме".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского, который попросил отпустить задержанных после провокации в Керченском проливе украинских моряков.

— Что касается ответа на эмоциональный призыв президента Украины, то мне пока нечего добавить к тем словам, которые были сказаны Путиным на заключительной пресс-конференции в Осаке. Такой вопрос, как вы знаете, звучал, — ответил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина на вопрос о том, как Москва отреагирует на призыв украинского лидера.

Как ранее сообщал Лайф, Владимир Путин, отвечая на обращение Зеленского, заявил, что выполнявшие приказы украинские моряки нарушили закон России. Глава государства подчеркнул, что вопрос будет решён "спокойно в рабочем режиме".

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу около Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации. В конце мая Мосгорсуд постановил оставить в силе решение нижестоящих инстанций об аресте всех украинских моряков до 24 июля.