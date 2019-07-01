В результате действий чиновника Минобороны страны предприятие понесло убытки на сумму свыше 12 миллионов рублей.

На Украине выдавали фиктивные сертификаты безопасности для самолётов "Антонова", сообщает пресс-служба СБУ.

Как выяснили сотрудники Службы безопасности Украины, полковник одного из военных представительств Министерства обороны страны организовал механизм хищения и присвоения средств государственного предприятия "Антонов".

— Сделка происходила путём заключения фиктивных гражданско-правовых договоров на оказание услуг по определению технического состояния самолётов, прибывающих на ремонт, — пояснили в ведомстве.

В реальности никакие проверки не проводились, а заказчикам самолёты передавались с поддельными сертификатами безопасности. Это могло привести к аварийным ситуациям и человеческим жертвам. В результате действий чиновника Минобороны предприятие понесло убытки на сумму свыше пяти миллионов гривен (более 12 миллионов рублей).

Подозреваемому предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Кроме того, правоохранители проверяют других должностных лиц Минобороны на предмет возможной причастности к сделке.

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