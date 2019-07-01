Петербургский пожарный собой закрыл голую девушку на горящем балконе

Спасатель забрался на пятый этаж, а в это время его коллеги поливали девушку водой, чтобы как-то сбить температуру, ведь она была в нескольких сантиметрах от пламени.

Пожарный Александр Смирнов прикрыл собой от огня обнажённую девушку, которая пыталась спастись от пожара на балконе своей квартиры в Санкт-Петербурге. Как рассказал сотрудник МЧС в беседе с Лайфом, девушка была пьяна и находилась в шоковом состоянии, поэтому не понимала, что с ней происходит.

Буквально в нескольких сантиметрах от неё из дверного проёма вырывался огонь. Всё это время девушку поливали водой, чтобы хоть как-то сбить температуру.

— У неё были руки в ожогах. Я прикрыл её своей грудью от огня. Мне всю спину обжигало. Я чувствовал, как начинает плавиться одежда. Мы стояли примерно минут пять. Я ждал, пока ребята выбьют дверь и спасут нас. Женщину мы спасли, — рассказал Смирнов.

По словам спасателя, когда удалось сбить огонь, он и его коллеги за руки и за ноги вытащили девушку из квартиры. Мужчина, который проживал вместе с ней, скончался.