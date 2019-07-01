Зеленский требует наказать Климкина за неподчинение

Президент Украины Владимир Зеленский требует привлечь главу МИД Незалежной Павла Климкина к дисциплинарной ответственности. Это связано с тем, что министр не согласовал с Зеленским ответ на ноту МИД РФ по морякам. Об этом говорится на сайте президента Украины.

— Учитывая, что министр иностранных дел Украины лично несёт ответственность за состояние дел в порученной ему сфере, считаю необходимым поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства в отношении министра, о результатах которого проинформировать, — приводит слова лидера Незалежной его пресс-служба.

Свою просьбу Зеленский адресовал премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

Как уже сообщал Лайф, 27 июня Зеленский раскритиковал работу Министерства иностранных дел своей страны и в частности главы ведомства Павла Климкина. Как отметил Зеленский, министерство без согласования с ним отправило ноту в адрес России по вопросу освобождения украинских моряков. При этом такие действия в МИД происходят уже не впервые. Сегодня же стало известно, что Климкин после скандала ушёл в "политический отпуск".