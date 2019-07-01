Посол Франции увидела "химию" между Зеленским и Макроном

Посол Франции на Украине Изабель Дюмон рассказала о "химии", возникшей между президентом своей страны Эмманюэлем Макроном и лидером Незалежной Владимиром Зеленским.

— Наши президенты самом деле хорошо поладили. Я уже дважды имела возможность видеть ту "химию", которая между ними есть на межличностном уровне, — заявила Дюмон в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Она считает, что визит Зеленского во Францию 12 апреля стал фундаментом для доверительных отношений между двумя политиками.

Французский дипломат также отметила, что и Зеленский и Макрон — нетипичные фигуры в политической среде своих стран. По словам Дюмон, они оба стремятся принять реформы, которые "внесут позитивную эволюцию к положению вещей и развития их государств".