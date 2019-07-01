Восьми украинским морякам предъявили обвинения

Им вменяют незаконное пересечение государственной границы РФ в составе организованной группы.

Украинским морякам, задержанным осенью 2018 года за провокацию в Керченском проливе, начали предъявлять обвинения в окончательной редакции. Об этом в посте в "Фейсбуке" сообщил адвокат Николай Полозов.

— Следственное управление ФСБ России проводит завершающий этап следственных действий, сопряжённый со сбором и процессуальным закреплением доказательств. Морякам предъявляют обвинение в окончательной редакции, — написал юрист.

В комментарии агентству ТАСС адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что к настоящему моменту обвинения предъявлены восьми из двадцати четырёх задержанных моряков. Юрию Будзыло, Андрею Опрыско, Богдану Небылице, Владимиру Терещенко, Евгению Семидоцкому, Андрею Драчу, Андрею Эйдеру и Сергею Попову вменяют незаконное пересечение государственной границы РФ в составе организованной группы.

По словам юриста, аналогичные следственные действия будут произведены в отношении остальных моряков в течение недели. После этого защита будет уведомлена об окончании предварительного расследования, следствие начнёт знакомить адвокатов и обвиняемых с материалами уголовного дела.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва "спокойно в рабочем порядке" решит вопрос с задержанными за провокацию украинскими моряками. При этом глава государства подчеркнул, что, выполняя приказы, украинские моряки нарушили закон РФ.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу около Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации. В конце мая Мосгорсуд постановил оставить в силе решение нижестоящих инстанций об аресте всех украинских моряков до 24 июля.