"Уральские авиалинии" предложили обменять билеты в Грузию на Магадан

Авиаперевозчик также сможет вернуть деньги, если пассажир не захочет менять билет.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" предложила своим клиентам бесплатно обменять билеты, купленные из Екатеринбурга в грузинский Батуми, на рейс Екатеринбург — Магадан. Об этом сообщается на странице авиаперевозчика в "Фейсбуке".

— Возврат и обмен производится без удержания комиссий и каких-либо доплат однократно. Например, у вас изначально был приобретён билет Екатеринбург — Батуми, вы можете поменять его один раз без доплат на рейс Екатеринбург — Магадан, — отмечают в авиакомпании.

В то же время, если пассажир захочет вернуть деньги, то они будут возвращены в порядке очереди. Для этого нужно обратиться в место приобретения авиабилета.

Позднее представитель авиаперевозчика в беседе с "Говорит Москва" пояснил, что Магадан был выбран исключительно как пример, пассажиры же могут выбрать любое направление. Также в "Уральских авиалиниях" попросили не выдёргивать слова из контекста.

Напомним, авиасообщение между Россией и Грузией будет приостановлено с 8 июля из-за масштабных антироссийских протестов в стране. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ из-за угрозы безопасности россиян в Грузии.