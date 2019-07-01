Синоптики рассказали, что тепло на этой неделе в Москву не вернётся

Кроме того, в течение недели вероятен значительный перепад атмосферного давления.

На этой неделе в Москве ожидается ветреная, дождливая и пасмурная погода. При этом существенного потепления не ожидается. Об этом агентству "Москва" сообщили в центре погоды "Фобос".

По данным синоптиков, на протяжении всей недели возвращения тепла не ожидается, напротив, погода в столице будет прохладная.

— По сути своей понедельник и вторник будут единственными тёплыми днями на этой неделе. Воздух прогреется в эти дни до плюс 26 градусов, — цитирует издание сообщение синоптиков центра погоды.

Однако в эти дни в Москве и Московской области ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди.

В среду, 3 июля, температура воздуха будет постепенно снижаться. Таким образом, к концу недели дневная температура не превысит +17... +19 С°, ночью ожидается до +10 С°.

При этом и атмосферное давление ожидается ниже климатической нормы — от 738 до 742 миллиметров ртутного столба, вероятны значительные перепады.

Ранее Лайф писал, что за последние дни погода в Москве обновила несколько рекордов — по холоду и по самому низкому атмосферному давлению.