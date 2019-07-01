Порошенко рассказал о риске "эффекта домино" после снятия санкций с России

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что опасается эффекта домино в вопросе снятия введённых против России санкций.

— Сегодня, когда санкции сняты, а Россию запустили в ПАСЕ, есть большой риск, что Украина останется один на один в противостоянии с Российской Федерацией, со страной-агрессором. Что Украина потеряет поддержку стран — членов Совета Европы, а дальше может быть эффект домино, и поэтому я советую всем очень серьёзно к этому относиться, — предостерёг Порошенко в эфире телеканала "Украина".

Экс-президент Украины также назвал ситуацию в ПАСЕ первым шагом к "легитимизации" воссоединения Крыма с Россией.

Ранее Порошенко назвал мощным вызовом и серьёзным дипломатическим ударом возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Напомним, в 2014 году после событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ российская делегация была лишена части полномочий и прекратила участвовать в сессиях ПАСЕ, а также выплачивать взносы в Совет Европы. Последнее очень сильно ударило по бюджету организации — Москва была одним из основных его источников.

26 июня 2019 года ПАСЕ полностью восстановила полномочия России.