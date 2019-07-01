Неизвестный с ножом напал на полицейского в Чечне

На КПП в Чечне совершено нападение на полицейских. Злоумышленник был ликвидирован на месте. При этом также погиб и один сотрудник правоохранительных органов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.

— Неизвестный подошёл к полицейскому, нанёс ножевое ранение, впоследствии сотрудник скончался по дороге в госпиталь. Нападавший уничтожен. При нём была граната, но он её не бросал, — цитирует агентство слова источника.

По предварительным данным, инцидент произошёл на посту в Ачхой-Мартановском районе республики.