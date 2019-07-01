В Германии разбился военный вертолёт

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Фото © Flickr/mabi.photography

Военный вертолёт потерпел крушение в федеральной земле Нижняя Саксония в Германии, сообщает Bild.

По меньшей мере один человек погиб. Подробности не уточняются.

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