Медведев пригрозил наказанием за завышение цен на бензин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин в отсутствие ценовых соглашений. Он поручил следить за ситуацией вице-премьеру Дмитрию Козаку.

— Если всё-таки кто-то заиграется и посчитает, что в отсутствие соглашений можно проводить какую-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится, — сказал глава правительства.

Медведев добавил, что кабмин рассчитывает на то, что экономические механизмы регуляции цен на топливо будут действовать.

Напомним, 30 июня закончился срок действия соглашения о заморозке цен на бензин. Лайф разбирался, как это отразится на стоимости топлива.