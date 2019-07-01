"Транснефть" полностью восстановила работу "Дружбы"

"Транснефть" полностью восстановила работу нефтепровода "Дружба", как и планировала это сделать 1 июля. Об этом сообщил официальный представитель компании Игорь Демин.
— С 1 июля поставки возобновлены в полном объёме, удовлетворяющем грузоотправителей, — приводит слова Демина РИА "Новости".
В апреле на участке "Дружбы" Самара — Унеча была загрязнена нефть в большом объёме. От продукта отказались Германия, Польша, Словакия, Украина, Венгрия. Фигурантов дела о загрязнении арестовали в мае. Президент России Владимир Путин назвал инцидент ударом по имиджу страны. Белоруссия вернула в Россию 450 тысяч тонн загрязнённой нефти.
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