В США умерла актриса Надежда Чередниченко

Советская актриса театра и кино заслуженная артистка РСФСР Надежда Чередниченко скончалась в США на 92-м году жизни. Как сообщили в Союзе кинематографистов РФ, это произошло в пятницу, 14 июня.
— Надежда Илларионовна навсегда останется для нас неподражаемым примером таланта, женской красоты, обаяния, житейской мудрости и доброты. Светлая память! — сказано в сообщении, размещённом на сайте организации.
Надежда Чередниченко некоторое время была замужем за кинорежиссёром Петром Тодоровским. Она известна по фильмам "Первая перчатка", "Чемпион мира", "Матрос Чижик", "Душечка", "Подсолнухи".
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