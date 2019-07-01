Педикюршу-"мясника", которая отрывала ногти клиентам, арестовали в Хабаровске

Начинающие мастера платили до 95 тысяч рублей, чтобы посетить её семинар, где на реальных моделях отрабатывается техника избавления от всех болезней путём полного удаления ногтей.

В Хабаровске арестовали Елену Дзык — педикюршу–самоучку, которая оказывала медицинские услуги без необходимого образования. О садистских процедурах, которые женщина проводила своим клиенткам, Лайф рассказывал в августе прошлого года. Леди Коготок, как называла себя в соцсетях сама Елена, вырывала жертвам ногти, чтобы излечить от различных заболеваний.

Педикюршу-мясника подозревают в мошенничестве, а также оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы.

— Подозреваемая проводила на территории Хабаровского края семинары на коммерческой основе по обучению граждан методам реконструирования, восстановления повреждённых и разрушенных ногтей. При этом женщина не имела медицинского образования, соответствующих сертификатов и лицензий. Она оказывала медицинские услуги (по удалению ногтей с окружающими тканями), которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, — информирует пресс-служба СКР по Хабаровскому краю.

Оказывается, фигурантку задержали в Московской области, а уже после этапировали в Хабаровский край. В ходе обысков по ее месту жительства у нее изъяли предметы и маникюрные инструменты, имеющие значение для дела

Подробнее о том, как Леди Коготок калечила свои клиенток читайте здесь.

В материале много кровавых фотографий и тошнотворных описаний медицинских процедур, поэтому если вы к этому не готовы, лучше прочитайте наш материал про спасенных енотиков, чью маму сбила машина.