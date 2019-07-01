"Победу" обязали кормить своих пилотов и бортпроводников

Арбитражный суд Подмосковья подтвердил законность предписания Ространснадзора, обязавшего авиакомпанию "Победа" предоставлять питание членам экипажей самолётов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Авиакомпания при обращении в суд просила признать незаконным предписание министерства от 21 декабря 2018 года. Ведомство во время выездной проверки установило, что в дни полётов членов кабинных экипажей не обеспечивают бесплатным питанием. Вместо этого сотрудникам выплачивается компенсация в размере 105 рублей за каждый час полёта.

Ространснадзор признал это нарушением приказа Минтранса и обязал авиаперевозчика устранить его в срок до 20 февраля 2019 года.

Представитель "Победы" в суде заявлял, что у компании нет возможности обеспечивать членов экипажей бортовым питанием из-за отсутствия в аэропорту Внуково специализированной организации общественного питания.

В своём решении суд указал, что авиаперевозчик подменяет понятие "отсутствие специализированных организаций общественного питания" на понятие "отсутствие специального питания". В аэропорту Внуково существует компания, которая может оказывать необходимые услуги — это ООО "Скай Фуд Внуково". Между ней и "Победой" в 2014 году был заключён договор на обеспечение бортовым питанием экипажей воздушных судов.