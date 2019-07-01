В затопленном Тулуне спасатели присмотрели за пятилетней, пока брат искал их дом

Маленькая девочка осталась на несколько часов совсем одна среди большой воды. Но, на счастье, мимо проплывала спасательная лодка.

Иркутский спасатель Станислав Хисматулин рассказал Лайфу об одном из эпизодов операции, которая развернулась в эти дни в затопленном Тулуне. Инспектируя пострадавшие районы, сотрудники экстренной службы вдруг увидели маленькую девочку с велосипедом. Она стояла в воде совсем одна, взрослых поблизости не было.

— Девочку увидели лет пяти. Мы к ней подошли, спрашиваем, что случилось. Она нам: "Брата жду", — рассказал Хисматулин.

Оказалось, что двое детей на велосипедах, пока родители были на работе, решили отыскать их затопленный дом. В какой-то момент старший брат понял, что дальше с сестрой идти нельзя — кругом вода. Он оставил её стеречь "железного коня", а дальше на поиски отправился в одиночку.

— Мы посадили девочку в лодку, накормили, напоили и ждали брата часа два. Брат вернулся, всё хорошо, — говорит спасатель.

Напомним, Иркутская область продолжает страдать от наводнения, масштаб которого Лайф снял с коптера. Жертвами паводка стали уже 12 человек, ещё девять числятся пропавшими без вести. В зоне подтопления оказалось более девяти тысяч жителей.