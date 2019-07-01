В затопленном Тулуне спасатели присмотрели за пятилетней, пока брат искал их дом

Иркутский спасатель Станислав Хисматулин рассказал Лайфу об одном из эпизодов операции, которая развернулась в эти дни в затопленном Тулуне. Инспектируя пострадавшие районы, сотрудники экстренной службы вдруг увидели маленькую девочку с велосипедом. Она стояла в воде совсем одна, взрослых поблизости не было.
— Девочку увидели лет пяти. Мы к ней подошли, спрашиваем, что случилось. Она нам: "Брата жду", — рассказал Хисматулин.
Оказалось, что двое детей на велосипедах, пока родители были на работе, решили отыскать их затопленный дом. В какой-то момент старший брат понял, что дальше с сестрой идти нельзя — кругом вода. Он оставил её стеречь "железного коня", а дальше на поиски отправился в одиночку.
— Мы посадили девочку в лодку, накормили, напоили и ждали брата часа два. Брат вернулся, всё хорошо, — говорит спасатель.
Напомним, Иркутская область продолжает страдать от наводнения, масштаб которого Лайф снял с коптера. Жертвами паводка стали уже 12 человек, ещё девять числятся пропавшими без вести. В зоне подтопления оказалось более девяти тысяч жителей.